Ferrari будет держаться за моторы V12 до последнего

Ужесточение норм вредных выбросов с каждым годом осложняет использование двигателей внутреннего сгорания, но в Маранелло всё равно не намерены отказываться от V12.

Как рассказал в интервью изданию Top Gear технический директор Ferrari Михаэль Лайтерс, марка не собирается лишать свои суперкары легендарных двенадцатицилиндровых моторов. Несмотря на применение в новых моделях более компактных и экологичных двигателей V8 с битурбонаддувом, итальянцы собираются, по словам Лайтерса, «бороться за V12». Даже внедрение экологического стандарта Евро-6 и ещё более жёстких законодательных требований в США и Китае не заставит «Феррари» пойти по стопам Mercedes-Benz или BMW и перейти на малолитражные моторы.

Технический директор марки уверяет, что у Ferrari есть все необходимые ресурсы и квалификация инженеров, чтобы продолжать разрабатывать и выпускать мощные многолитровые V12 даже в нынешних непростых условиях. Разумеется, в этом нет ничего противозаконного: все двигатели «Феррари» вписываются в самые строгие экологические нормы. По-настоящему серьёзной проблемой итальянцы считают вступившие в прошлом году в силу новые требования по громкости выхлопа. Чтобы вписаться в эти нормы, марке придётся серьёзно ограничить звучание своих суперкаров.