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ГИБДД назвала число пьяных водителей в России 

Авторамблер 2 часа назад
ГИБДД назвала число пьяных водителей в России
Фото: Авторамблер
За последние полтора года сотрудники Госавтоинспекции выявили 772,4 тысячи фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения.
Статистические данные сообщил заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Александр Быков, передает РИА "Новости".
Согласно информации ведомства, количество водителей-рецидивистов велико, а лишение и отсутствие прав многих и вовсе не останавливает. Из 281 тысячи граждан, привлеченных к ответственности и не имевших право на управление, 6,3 тысячи задерживались до трех до десяти раз, 115 человек "отличились" от 10 до 20 правонарушениями, а в отношении 18 водителей приходилось возбуждать дела от 20 до 30 раз. Особо стоит отметить семь человек, которых привлекали к ответственности от 30 до 56 раз.
Также за период было выявлено 70,4 тысяч ситуаций, когда транспортными средствами управляли водители-лишенцы. Из них 224 задерживались трижды, 78 привлекались к ответственности от 4 до 6 раз и еще восемь водителей задерживались от 6 до 9 раз.
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Автоновости , Александр Быков , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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