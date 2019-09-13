Автопроизводители больше не хотят привозить машины на моторшоу

Представители автомобильной отрасли считают, что Франкфуртский автосалон в его нынешнем формате скоро станет историей. Моторшоу теряют актуальность, и всё большее число компаний отказывается от участия в них. Уже обсуждается новая концепция подобных мероприятий, когда центром становится не конечный продукт, а «концепции мобильности».

Крупные автопроизводители, пишет Automotive News Europe, критикуют организаторов Франкфуртского автосалона за устаревший формат. К примеру, финансовый директор BMW Николя Питер уверен, что в будущем фокус выставок сместится с конечного продукта в сторону технологий. Компании будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего», а автомобили станут лишь приложением к различным сервисам.

В этом году BMW на две трети сократила площадь экспозиции и бюджет, а выставочный стенд Daimler уменьшился на 30 процентов. На 20 процентов уменьшилось даже общее количество участников выставки, а площадь — на 16 процентов. Если тенденция сохранится, то в 2021 году никакого автосалона во Франкфурте проводить не будут, считает бывший глава Opel Карл-Томас Нойман.

Снижение интереса автопроизводителей к выставкам связано и с изменением восприятия автомобиля как чего-то личного. Новое поколение клиентов охотно пользуется, например, каршерингом и сервисами подписки, и уже не готово поддерживать идею «личного владения». Об этом в своем докладе говорит Greenpeace и призывает автопроизводителей перейти к выпуску легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, которые будут спроектированы таким образом, чтобы снизить их привлекательность для индивидуального использования.