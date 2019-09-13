«Гаражным» сервисам объявили войну

Официальные дилеры России объявили войну «гаражным» сервисам. Кто победит?

Российская ассоциация автомобильных дилеров выступила с предложением навести порядок среди автомастерских, сервисов и прочих СТО нашей страны. Основным инструментом регулирования этой сферы предлагается сделать сертификацию.

Около 80% рынка сервисных услуг для автомобилей в нашей стране сейчас находится в нерегулируемой и по некоторой части даже "серой" зоне, утверждают в РоАД. В официальных же сервисных центрах, имеющих все необходимые документы от производителя обслуживается и ремонтируется лишь малая часть автопарка. Главные причины такого положения дел в последнее время назывались уже не раз: дороговизна обслуживания в техцентрах официальных дилеров и сокращение их числа.

Между тем, как резонно заявили в ассоциации, такая ситуация создает серьезные проблемы для дорожной безопасности: автомобилист не может быть уверен в качестве ремонта и применяемых запчастей. Кроме того, гаражные сервисы чаще всего предлагают непонятное ценообразование, работают на несертифицированном оборудовании, а их персонал имеет недостаточную квалификацию. Наконец, подобные сервисные станции чаще всего тем или иным способом уходят от налогов. Об этом со ссылкой на заявление РоАД сообщает "РИА Новости".

Предложение ассоциации состоит во введении системы сертификации сервисных центров, причем многоуровневой: если для получения сертификата "первой ступени" достаточно будет объявить себя автосервисом, то для того, чтобы заработать право выполнения сложного ремонта, придется каким-то образом подтверждать квалификацию. Упоминаются, к примеру, соответствие требованиям производителей, законодательству России и неким "профессиональным стандартам".

Право регулировать отношения внутри системы сертификации автосервисов Российская ассоциация автодилеров готова взять на себя либо делегировать его специально созданной профильной организации.