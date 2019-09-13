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Ford отзывает более 330 тыс. внедорожников Explorer из-за проблем с сиденьями 

ТАСС 41 минуту назад
Ford отзывает более 330 тыс. внедорожников Explorer
Фото: РИА Новости
Автопроизводитель Ford отзывает в Северной Америке около 337 тыс. внедорожников Explorer 2017 модельного года из-за выявившихся проблем с сиденьями. Об этом говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе компании.
"В этих автомобилях рамы передних сидений имеют острые грани, о которые могут пораниться водитель или пассажиры", — указывается в нем. Автопроизводитель уточнил, что уже зафиксировано около 30 подобных случаев.
В пресс-релизе отмечается, что 311 тыс. автомобилей были отозваны в США, 23 тыс. — в Канаде, а остальные — в Мексике. Все эти внедорожники были выпущены на заводе в Чикаго (штат Иллинойс) с 2016 по 2017 год.
В мае корпорация отозвала 270 тыс. седанов Fusion в Северной Америке из-за проблем с автоматической коробкой передач.
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Автоновости , Ford
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