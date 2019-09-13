В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города 

Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
Тульское интернет-издание Myslo.ru сообщило о том, что микроавтобус "с самым известным водителем города" Владимиром Синяковым был обстрелян неизвестными из пневматического оружия. Повреждены лобовое стекло и задняя фара. Во время инцидента никто не пострадал.
Синяков известен горожанам своим веселым нравом. Во время рейса он постоянно шутит, поет песни, читает стихи и веселит пассажиров. О водителе не раз писали СМИ, а Первый канал снял о нем телесюжет.
"Мы проводим проверку по факту заявления о повреждении стеклянных частей микроавтобуса, выясняем все обстоятельства произошедшего", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Собеседник пояснил, что заявление было подано спустя несколько дней после того, как водитель заметил повреждения автобуса. Свидетелей того, как эти повреждения появились, нет.
"Что стало причиной их появления, говорить пока рано", — заявил представитель ведомства.