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Утвержден платный участок ЦКАД 

Москва24 2 часа назад
Утвержден платный участок ЦКАД
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Утвержден платный участок на новой трассе А113 — Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.
Платным станет участок от пересечения с федеральной трассой М10 "Россия" до пересечения с дорогой федерального значения А130 Москва — Малоярославец.
Альтернативный бесплатный маршрут пройдет по дороге федерального значения А107 "Московское малое кольцо" от пересечения со скоростной дорогой М11 "Москва — Санкт-Петербург" до пересечения с трассой А130.
Плату за проезд будут взимать при помощи системы распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме "свободного потока" (free-flow). Водители смогут пользоваться транспондерами всех операторов платных дорог в России.
В настоящее время ведется активное строительство новой трассы. Ежедневно задействовано более 5,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц строительной техники. Новая трасса позволит пустить часть транзитного потока в обход столицы.
Ранее Минтранс предложил ввести штрафы за неоплату проезда по платному участку. Штраф может составить 2,5 тысячи рублей. За повторное нарушение штраф увеличится до 10 тысяч рублей.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы — 530 километров. Трассу планируют открыть не позднее начала 2022 года.
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Автоновости , Минтранс РФ , АГН "Москва"
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