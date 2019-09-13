Британскую семью преследует злой рок «разбитой машины»

В Великобритании семью преследует злой рок «разбитой машины»

У Марии Робертс и Стива Пэсси серьезные проблемы — им постоянно разбивают машины, и длится это уже давно.

Про пару можно снимать фильм, ибо не каждый день можно встретить людей, за пятнадцать лет потерявших десятки тысяч фунтов стерлингов и двенадцать автомобилей. Все началось после переезда в новый дом в 2001 году. Первой "жертвой" стал Rover 25 , который разбили в жуткой аварии в 2005 году. Во всех случаях инциденты были словно под копирку — водители превышали скорость, теряли управление и врезались в машины Марии и Роберта. Недавно им списали Seat Leon и Vauxhall Mokka X.

Впрочем, только лишь дело в невезении? Пэсси обращает внимание на место расположение их дома, особенности дороги и игнорирование водителей ограничений скорости. Может, Марии и Роберту лучше парковать машины в другом месте?