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В Великобритании семью преследует злой рок «разбитой машины» 

Авторамблер 5 часов назад
Британскую семью преследует злой рок «разбитой машины»
Фото: Авторамблер
У Марии Робертс и Стива Пэсси серьезные проблемы — им постоянно разбивают машины, и длится это уже давно.
Про пару можно снимать фильм, ибо не каждый день можно встретить людей, за пятнадцать лет потерявших десятки тысяч фунтов стерлингов и двенадцать автомобилей. Все началось после переезда в новый дом в 2001 году. Первой "жертвой" стал Rover 25, который разбили в жуткой аварии в 2005 году. Во всех случаях инциденты были словно под копирку — водители превышали скорость, теряли управление и врезались в машины Марии и Роберта. Недавно им списали Seat Leon и Vauxhall Mokka X.
Впрочем, только лишь дело в невезении? Пэсси обращает внимание на место расположение их дома, особенности дороги и игнорирование водителей ограничений скорости. Может, Марии и Роберту лучше парковать машины в другом месте?
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Автоновости , Rover 25 , Vauxhall , SEAT , Rover , SEAT Leon
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