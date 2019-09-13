«Молодежный» хот-хэтч Abarth 595 Pista стал мощнее

Фирма Abarth представила обновленный хот-хэтч 595 Pista. Модель, ориентированная на молодых поклонников бренда, стала немного мощнее, получила новые сиденья, окраску кузова и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Главное изменение в Abarth 595 Pista — увеличенная за счет установки более крупного турбонагнетателя Garrett отдача 1,4-литрового двигателя. Вместо прежних 160 сил и 230 Нм момента, мотор выдает 165 лошадиных сил. Момент составляет те же 230 Нм, но доступен раньше: уже с 2250 оборотов в минуту вместо прежних 3000. Обновленный хот-хэтч охотнее реагирует на нажатие педали газа и быстрее разгоняется с 80 до 120 километров в час (за 7,8 секунды). Немного подросла максимальная скорость — 218 вместо 213 километров в час.

В оснащение Abarth 595 Pista входит активная выхлопная система Record Monza Active, частотно-зависимые амортизаторы Koni FSD, тормозная система с 284-миллиметровыми роторами спереди и 240-миллиметровыми сзади. Трансмиссия — пятиступенчатый «робот» с подрулевыми лепестками.

Хэтчбек можно окрасить в матовый серый и нанести на кузов зеленые акценты (пакет Adrenaline Kit). Кресла с «алмазным» рисунком ставят по умолчанию, спортивные сиденья Sabelt 70 — опция. В базе есть медиасистема UconnectTM с семидюймовым дисплеем, навигацией, поддержкой смартфоном на Android и iOS и комплексом телеметрии.