Трещина на лобовом стекле: как заделать и сколько это стоит

От трещин и сколов на лобовом не застрахован ни один водитель, так как любой камешек, попавший на стекло при езде по плохой дороге, может нарушить его целостность. Можно ли ездить с трещинами, как их заделать и в какую сумму выльется ремонт, разбирался Autonews.

По данным издания, к трещинам на стекле, помимо камешков из-под колес, иногда приводит и то, что стекла могут быть изготовлены с нарушением технологии и легко трескаются при перепадах температур. Кроме того, трещина может образоваться в месте незамеченного ранее скола.

При этом запретить езду с треснутым лобовым стеклом невозможно, поскольку это повреждение не входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Однако техосмотр с такой трещиной пройти уже не получится, отмечает издание.

Безобидными видами повреждения лобового стекла в статье названы — неглубокие сколы и царапины, которые мешают обзору. А самый серьезный вид — лучевидные трещины, которые расходятся во все стороны от места повреждения.

«При появлении скола или трещины необходимо заклеить поврежденное место скотчем, чтобы исключить попадания воды или грязи. Поврежденное стекло также нужно оберегать от перепадов температуры, а на машине нельзя ездить по бездорожью и заезжать на бордюры. Тянуть с ремонтом не стоит: трещины будут расползаться и стекло в конечном итоге придется менять», — отмечается в статье.

По данным издания, можно попробовать провести ремонт самостоятельно при помощи ремнаборов, продающихся в автомагазинах. Однако лучше доверить заделывание сколов и трещин профессионалам, так как у них есть специальные лампы, разметочные инструменты, полимерные наполнители разной вязкости, ультрафиолетовая лампа для отверждения полимера. При этом сервисные центры не возьмутся за ремонт, если трещина идет от края стекла либо начинается ближе 5 см от него.

В среднем ремонт скола размером до 2 см обойдется в 1000 руб., размером до 3 см — около 2000 рублей. Ремонт 10-сантиметрой трещины встанет минимум в 2500 руб., причем не во всех случаях сервис дает гарантию на работы, отмечается в статье.