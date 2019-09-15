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Продажи новых мотоциклов в России выросли на треть 

News.ru + ещё 1 44 минуты назад
В России резко выросли продажи новых мотоциклов
Фото: News.ru
Объём рынка новых мотоциклов в России увеличился в августе на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний летний месяц россияне купили 1473 новых экземпляра.
Пик реализации мототехники в этом году традиционно пришёлся на апрель–июнь. Суммарно в августе более 30% рынка новых мотоциклов пришлись на Москву и Московскую область, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На третьем месте — Санкт-Петербург.
По маркам в тройку лидеров вошли немецкий BMW, индийский Bajaj и китайский Racer. При этом разница по количеству продаж между конкурентами несущественная. В целом по итогам восьми месяцев текущего года в России продано 11,58 тыс. новых мотоциклов.
Ранее News.ru сообщал, что возглавляющий Ленинградскую область Александр Дрозденко приехал на выборы на Harley-Davidson. Губернатор известен как заядлый мотоциклист.
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Автоновости , Бортжурнал , BMW , Александр Дрозденко
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