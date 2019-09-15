В России резко выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в России выросли на треть

Объём рынка новых мотоциклов в России увеличился в августе на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний летний месяц россияне купили 1473 новых экземпляра.

Пик реализации мототехники в этом году традиционно пришёлся на апрель–июнь. Суммарно в августе более 30% рынка новых мотоциклов пришлись на Москву и Московскую область, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На третьем месте — Санкт-Петербург.

По маркам в тройку лидеров вошли немецкий BMW , индийский Bajaj и китайский Racer. При этом разница по количеству продаж между конкурентами несущественная. В целом по итогам восьми месяцев текущего года в России продано 11,58 тыс. новых мотоциклов.