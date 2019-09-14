Lamborghini Urus сделали ещё мощнее и агрессивнее

Немецкое тюнинговое ателье Novitec разработало для Lamborghini Urus комплект модернизации под названием Esteso: баварцы поработали как над мотором, так и над внешностью автомобиля.

Баварское ателье Novitec не стесняется модернизировать даже суперкары, наделяя их ещё более впечатляющими характеристиками. Теперь в их поле зрения попал итальянский кроссовер Lamborghini Urus, который и так обладал завидной динамикой и мощностью. Пакет доработок с изящным названием Esteso предлагает три уровня форсировки четырёхлитрового битурбомотора V8, который в базовой версии развивает 650 лошадиных сил. После замены блока управления двигателем и установки выхлопной системы из нержавеющей стали мощность повышается до 747, 774 или 782 лошадиных сил на выбор.

Крутящий момент у топовой версии достигает 1032 Н·м, доступных уже с 2900 оборотов в минуту. С места до 100 километров в час такой Urus разгоняется всего за 3,3 секунды (на 0,3 быстрее штатного кроссовера), а максимальная скорость составляет 310 километров в час (на 5 км/ч быстрее). Перекалибровка пневматической подвески уменьшает дорожный просвет итальянского SSUV на 25 миллиметров. Заодно Novitec доработало и внешность «Уруса»: кроссовер украсили накладками на передний бампер и пороги, расширителями крыльев, диффузором и колёсами размерностью 22, 23 или 24 дюйма.

Известно, что Lamborghini тоже работает над экстремальной версией Urus: он будет сделан на основе концепта ST-X. Скорее всего, кроссовер будет отличаться от базовой версии сниженной массой и увеличенной жёсткостью кузова. Внедорожный гоночный автомобиль Lamborghini ST-X представили в прошлом году. Он построен на базе серийной модели, с которой демонтировали всё ненужное на треке оборудование и большую часть шумопоглощающих материалов. В результате удалось добиться снижения массы Urus на четверть, но двигатель и трансмиссия при этом остались без изменений.