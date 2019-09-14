Harley-Davidson Элвиса Пресли ушел за 53,5 млн рублей

Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1976 года выпуска ушел с молотка за 800 тыс. долларов (53,5 млн руб.).

Мотоцикл, которым владел король рок-н-ролла, не оправдал надежд: аукционеры надеялись, что он станет самым дорогостоящим байком в мире, за который выложат как минимум 1,7 млн, а то и все 2 млн долларов. Но участники аукциона Artifacts of Hollywood and Music, несмотря на любовь к Элвису, не горели желанием платить им целое состояние за Харлей, который последние 30 лет простоял в музее Pioneer Auto Museum.

В итоге байк набрал только треть от ожидаемой цены: 800 тыс. долларов. Тем не менее, ему удалось занять третье место среди самых дорогих мотоциклов планеты.

В 1976 году Элвис Пресли купил новый черный Electra Glide и сразу раскрасил его на свой вкус. Певец покатался на нем всего три месяца и незадолго до своей смерти продал байк обратно дилеру Harley-Davidson. Таким образом, это не просто мотоцикл Элвиса — это последний мотоцикл, которым он владел. Правда, для Харлея Элвис не стал последним: он сменил еще нескольких владельцев, пока не стал частью музейной экспозиции с всего 126 милями (202 км) пробега на спидометре.

Звание самого дорого мотоцикла в мире удерживает Vincent Black Lightning 1951 года, установивший рекорд скорости в 1954 году. Его удалось продать на аукционе за 929 тыс. долларов (60,8 млн руб.).