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Harley-Davidson Элвиса Пресли ушел за 53,5 млн рублей 

Авторамблер + ещё 1 10 часов назад
Harley-Davidson Элвиса Пресли ушел за 53,5 млн рублей
Фото: Авторамблер
Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1976 года выпуска ушел с молотка за 800 тыс. долларов (53,5 млн руб.).
Мотоцикл, которым владел король рок-н-ролла, не оправдал надежд: аукционеры надеялись, что он станет самым дорогостоящим байком в мире, за который выложат как минимум 1,7 млн, а то и все 2 млн долларов. Но участники аукциона Artifacts of Hollywood and Music, несмотря на любовь к Элвису, не горели желанием платить им целое состояние за Харлей, который последние 30 лет простоял в музее Pioneer Auto Museum.
В итоге байк набрал только треть от ожидаемой цены: 800 тыс. долларов. Тем не менее, ему удалось занять третье место среди самых дорогих мотоциклов планеты.
В 1976 году Элвис Пресли купил новый черный Electra Glide и сразу раскрасил его на свой вкус. Певец покатался на нем всего три месяца и незадолго до своей смерти продал байк обратно дилеру Harley-Davidson. Таким образом, это не просто мотоцикл Элвиса — это последний мотоцикл, которым он владел. Правда, для Харлея Элвис не стал последним: он сменил еще нескольких владельцев, пока не стал частью музейной экспозиции с всего 126 милями (202 км) пробега на спидометре.
Звание самого дорого мотоцикла в мире удерживает Vincent Black Lightning 1951 года, установивший рекорд скорости в 1954 году. Его удалось продать на аукционе за 929 тыс. долларов (60,8 млн руб.).
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Автоновости , Элвис Пресли
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