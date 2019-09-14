Кроссовер McLaren нельзя будет купить ни за какие деньги

Как известно, вслед за Porsche, Bentley , Lamborghini и даже Rolls-Royce свои кроссоверы готовятся выпустить даже такие марки, как Aston Martin Ferrari . Выпустить свой SUV вполне могли бы и британцы из McLaren, однако они оказались категорически против этой идеи -— по принципиальным соображениям. Как рассказал в интервью изданию CarSales глава подразделения Sport Series Даррен Годдард, «в кроссоверах нет абсолютно ничего крутого».

По мнению Годдарда, все компании, выпускающие сегодня премиальные кроссоверы, делают это лишь в целях увеличения объёма продаж. «Макларен» не поддерживал этот тренд и никогда не будет. «Есть огромная разница между массовым производством и эксклюзивным продуктом», -— уверяет топ-менеджер. Хотя кроссоверы могли бы принести неплохую прибыль, имидж производителя чистокровных суперкаров для марки гораздо важнее. «Наши клиенты это заслужили», -— гордится Годдард.