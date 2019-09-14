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Кроссовер McLaren нельзя будет купить ни за какие деньги 

Motor.ru 6 часов назад
Кроссовер McLaren нельзя будет купить ни за какие деньги
Фото: Motor
McLaren пристально наблюдает за рыночным успехом спортивных кроссоверов вроде Lamborghini Urus и Porsche Cayenne, однако не видит никаких причин присоединяться к сегменту.
Как известно, вслед за Porsche, Bentley, Lamborghini и даже Rolls-Royce свои кроссоверы готовятся выпустить даже такие марки, как Aston Martin и Ferrari. Выпустить свой SUV вполне могли бы и британцы из McLaren, однако они оказались категорически против этой идеи -— по принципиальным соображениям. Как рассказал в интервью изданию CarSales глава подразделения Sport Series Даррен Годдард, «в кроссоверах нет абсолютно ничего крутого».
По мнению Годдарда, все компании, выпускающие сегодня премиальные кроссоверы, делают это лишь в целях увеличения объёма продаж. «Макларен» не поддерживал этот тренд и никогда не будет. «Есть огромная разница между массовым производством и эксклюзивным продуктом», -— уверяет топ-менеджер. Хотя кроссоверы могли бы принести неплохую прибыль, имидж производителя чистокровных суперкаров для марки гораздо важнее. «Наши клиенты это заслужили», -— гордится Годдард.
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Автоновости , Lamborghini Urus , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Porsche Cayenne , Aston Martin , McLaren , Porsche
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