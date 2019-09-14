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Новый Mercedes-Benz G-Class получил версию для офф-роуда 

Motor.ru 5 часов назад
Новый Mercedes-Benz G-Class получил версию для офф-роуда
Фото: Motor
Тюнинг-мастерская Brabus привезла на Франкфуртский автосалон внедорожный пакет для нового «Гелендвагена». Комплекс улучшений включает в себя доработку интерьера и экстерьера, модернизацию ходовой части для лучшей геометрической проходимости и форсировку двигателя.
Узнать Brabus для бездорожья можно по раздутым в ширину на 100 миллиметров крыльям с фирменными накладками на воздухозаборниках, специальным 20-дюймовым колёсам Monoblock R с внедорожными шинами размерностью 285/55 R20, массивному поворотному кронштейну для запаски и лестнице на пятой двери. Кроме того, офф-роуд версию под названием Brabus Adventure выдаёт усиленный передний бампер с лебедкой, оригинальный капот с прорезями, дополнительные светодиодные фары и багажник на крыше.
Салон перешит по лекалам других моделей Brabus — владельца ждёт комбинация тонкой стёганой кожи и алькантары, алюминиевые накладки на педали и другие фирменные штрихи.
Тюнеры Brabus увеличили клиренс «Гелендвагена» на 40 миллиметров, установив регулируемые по высоте спортивные пружины собственной конструкции. Специалисты подчёркивают, что апгрейд ходовой части полностью совместим со стандартной подвеской с электронным управлением.
В качестве основы для демонстрационного образца Brabus выбрал дизельный Mercedes-Benz G 350 d, однако офф-роуд комплект можно заказать для «Гелика» с любым мотором. Агрегат на тяжёлом топливе мотористы готовы форсировать на 44 лошадиные силы, добавив 60 Нм крутящего момента, что позволяет 3,0-литровой рядной «турбошестёрке» выдавать 330 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Прибавка достигается за счёт чип-тюнинга и новой нержавеющей выпускной системы.
Помимо показа «внедорожного» G-Class, на Франкфуртском автосалоне компания Brabus провела презентацию нового «Гелика» с двенадцатицилиндровым мотором мощностью 900 лошадиных сил. За основу взяли 6,0-литровый двигатель M279, которым оснащалась топовая версия AMG G 65 предыдущего поколения. Заводской версии с мотором V12 у «Гелендвагена» в текущем кузове нет.
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Автоновости , Brabus , Mercedes-Benz
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