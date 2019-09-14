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Стали известны самые опасные песни для водителей 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Стали известны самые опасные песни для водителей
Фото: depositphotos.com
Ученые опубликовали список опасных песен, прослушивание которых за рулем приводит к ДТП.
Водители, которые включают громкую и агрессивную рок-музыку, с большей вероятностью попадают в аварии. Это показало исследование ученых Южно-Китайского технологического университета, сообщает The Sun.
Ученые проанализировали, как рок, легкая музыка и отсутствие музыки влияют на людей за рулем. На симуляторе вождения испытуемым предлагали перемещаться по автомагистрали с шестью полосами. Обычно водитель менял полосу в среднем 70 раз в час. Но при прослушивании громкого рока это происходило гораздо чаще — до 140 раз в час.
При этом испытуемые не только более агрессивно ездили, но и ощутимо прибавляли в скорости — на 8 км в час.
Исследование показало, что музыка с частотой более 120 ударов в минуту может оказать негативное влияние на вождение: заставит ездить быстрее и чаще нарушать ПДД.
Рок-музыка часто характеризуется быстрым темпом и высокой громкостью звука, именно поэтому она может быть опасна для автомобилистов.
Другое недавнее исследование подтвердило эти данные и показало, что композиция American Idiot американской рок-группы Green Day является самой опасной песней для вождения. В пятерку "аварийных" песен также вошли Party in The U. S. A в исполнении Miley Cyrus, Mr Brightside (The Killers), Don't Let Me Down (The Chainsmokers) и Born to Run (Bruce Springsteen).
Наименее опасной признана легендарная композиция Stairway to Heaven группы Led Zeppelin.
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