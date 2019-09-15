«Смерть» с косой установили на трассе в Архангельске

В Архангельске появилась «Смерть» с косой для предупреждения водителей

На Ленинградском проспекте Архангельска для предупреждения водителей установили фигуру " Смерть с косой ". Об этом сообщает "Вести Поморья".

Отмечается, что фигуру установила администрация Архангельска. Это сделано для того, чтобы водители помнили о безопасности на дорогах и соблюдении скоростного режима.

Как стало известно, именно на Ленинградском проспекте города у некоторых появляется желание разогнаться.

Сообщается, что пользователи Сети неоднозначно отреагировали на установление фигуры. Многие из них утверждают, что будет только отвлекать водителей.