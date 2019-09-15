«Смерть» с косой установили на трассе в Архангельске

На Ленинградском проспекте Архангельска для предупреждения водителей установили фигуру "Смерть с косой". Об этом сообщает "Вести Поморья".
Отмечается, что фигуру установила администрация Архангельска. Это сделано для того, чтобы водители помнили о безопасности на дорогах и соблюдении скоростного режима.
Как стало известно, именно на Ленинградском проспекте города у некоторых появляется желание разогнаться.
Сообщается, что пользователи Сети неоднозначно отреагировали на установление фигуры. Многие из них утверждают, что будет только отвлекать водителей.