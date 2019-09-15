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В Архангельске появилась «Смерть» с косой для предупреждения водителей 

Газета.Ru 1 час назад
«Смерть» с косой установили на трассе в Архангельске
Фото: кадр youtube
На Ленинградском проспекте Архангельска для предупреждения водителей установили фигуру "Смерть с косой". Об этом сообщает "Вести Поморья".
Отмечается, что фигуру установила администрация Архангельска. Это сделано для того, чтобы водители помнили о безопасности на дорогах и соблюдении скоростного режима.
Как стало известно, именно на Ленинградском проспекте города у некоторых появляется желание разогнаться.
Сообщается, что пользователи Сети неоднозначно отреагировали на установление фигуры. Многие из них утверждают, что будет только отвлекать водителей.
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