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Правительство продлит госпрограммы для автомобилистов 

Car.ru 1 час назад
Автомобилистам продлят госпрограммы
Фото: РИА Новости
Недавно появились сведения, что господдержка автопрома в виде спецпрограмм для покупателей, закончилась. Однако Денис Мантуров, глава Минпромторга, сообщил, что в 2020 году их действие будет продлено, на что из бюджета уже субсидированы необходимые денежные средства.
Стимулирование спроса. Министр отметил, что социальные программмы действительно работают. В июне было выделено из бюджета 10 млрд рублей для поддержки отечественных производителей и стимулирования спроса на российские авто. Выделенных средств должно хватить до конца текущего года.
В начале года программы показали свою эффективность, к примеру в марте правительство выделило 10,4 млрд рублей, а уже в мае все средства были использованы. Госпрограммы дают выгоду не только производителям, но и покупателям:
1. Помогают поддерживать спрос на модели российского производства.
2. Дилеры благодаря госпрограммам могут сделать покупателям существенные скидки.
3. Россияне могут выгодно купить новый автомобиль.
Целевая аудитория. Денис Мантуров обозначил, что пока планируется выделить 19 млрд рублей, скорее всего, в первую очередь, они будут использованы для продления действия программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" для населения. Субсидировать и поддерживать программы лизинга политики планируют по остаточному принципу, пока идет обсуждение будущих финансовых вливаний и их назначения.
В текущем году госпрограммы дали свои результаты, а продажи среди российских производителей выросли на 1,7%. К примеру, по программе "Семейный автомобиль" россияне получили возможность купить машину стоимостью до 1 450 000 рублей. Предоставляется она только гражданам с детьми, которые не приобретали транспортное средство в течение нескольких последних лет. Купить машину с использованием господдержки можно только в кредит.
Итог. Не так давно появились сведения, что правительство может закрыть госпрограммы по поддержке и стимуляции российского автопрома. Однако Денис Мантуров отметил, что воспользоваться социальными программами россияне смогут и в следующем году, для чего уже было выделено 19 млрд рублей.
В текущем году автомобилисты охотно покупали модели отечественного производства со скидками, несмотря на то, что действуют госпрограммы только при приобретении транспортных средств в кредит. Дилеры смогли сделать покупателям внушительные скидки, что также стало возможно благодаря поддержке со стороны правительства.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Денис Мантуров , Минпромторг
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