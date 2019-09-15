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Jeep проводит первый отзыв пикапа Gladiator 

Car.ru 25 минут назад
Jeep впервые отзывает пикапа Gladiator
Фото: Car.ru
Компания Fiat Chrysler Automobiles объявила об очередной кампании по отзывному ремонту своих транспортных средств. Она коснется новых моделей пикапа Jeep Gladiator, а причиной стала плохая смазка карданных валов, под отзыв попадут около 3500 автомобилей.
Как сообщает Национальная ассоциация по обеспечению безопасности движения в США, некоторые автомобили модели Jeep Gladiator могут оказаться опасными для эксплуатации из-за того, что карданный вал укомплектовали с упущением, один из моноблочных шарниров не был смазан должным образом.
Кампания по отзыву транспортных средств коснется автомобилей, выпущенных в период с конца декабря прошлого года до лета текущего года.
Из-за отсутствия смазки может раскрутиться и сломаться карданный вал, в итоге упадет мощность пикапа, задний привод и вовсе отделится от транспортного средства, что станет причиной ДТП. Некоторые владельцы машин перед выходом карданного вала из строя могут услышать характерный шум.
Проблемы специалисты выявили в начале лета, тогда владельцы пикапов обратились за помощью мастеров и предоставили четыре неисправных карданных вала, их отправили на экспертизу и установили причину поломки.
Около 3500 машин были отозваны, однако компания утверждает, что проблема подобного характера может выявиться в 5% данных моделей. В ходе кампании на всех пикапах Jeep Gladiator со сломанным валом будет произведена его замена, а тем, кто уже заплатил за ремонт, вернут финансовые средства.
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Автоновости , Бортжурнал , Jeep , Fiat , Jeep Gladiator , Chrysler
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