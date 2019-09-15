Jeep впервые отзывает пикапа Gladiator

Jeep проводит первый отзыв пикапа Gladiator

Компания Fiat Chrysler Automobiles объявила об очередной кампании по отзывному ремонту своих транспортных средств. Она коснется новых моделей пикапа Jeep Gladiator, а причиной стала плохая смазка карданных валов, под отзыв попадут около 3500 автомобилей.

Как сообщает Национальная ассоциация по обеспечению безопасности движения в США, некоторые автомобили модели Jeep Gladiator могут оказаться опасными для эксплуатации из-за того, что карданный вал укомплектовали с упущением, один из моноблочных шарниров не был смазан должным образом.

Кампания по отзыву транспортных средств коснется автомобилей, выпущенных в период с конца декабря прошлого года до лета текущего года.

Из-за отсутствия смазки может раскрутиться и сломаться карданный вал, в итоге упадет мощность пикапа, задний привод и вовсе отделится от транспортного средства, что станет причиной ДТП. Некоторые владельцы машин перед выходом карданного вала из строя могут услышать характерный шум.

Проблемы специалисты выявили в начале лета, тогда владельцы пикапов обратились за помощью мастеров и предоставили четыре неисправных карданных вала, их отправили на экспертизу и установили причину поломки.

Около 3500 машин были отозваны, однако компания утверждает, что проблема подобного характера может выявиться в 5% данных моделей. В ходе кампании на всех пикапах Jeep Gladiator со сломанным валом будет произведена его замена, а тем, кто уже заплатил за ремонт, вернут финансовые средства.