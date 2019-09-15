Названы самые доступные японские автомобили

ТОП-5 самых доступных японских автомобилей

Проанализировав автомобили японского производства, можно составить рейтинг предназначенных для России и отличающихся доступностью.

Итак, согласно полученным данным, в составленном перечне бесспорным лидером оказался Datsun on-DO, стоимость которого в стандартной комплектации начинается от 490 000 рублей.

На втором месте расположился mi-DO. Согласно объявленным данным, его цена на 65 тысяч рублей выше, чем у седана. При этом добавим, что автомобили имеют одинаковые технические параметры.

Замыкает тройку лидеров Nissan Terrano, стоимость которого после августовского снижения цен начинается от 931 000 рублей. В базовой комплектации под капотом машины установлен бензиновый двигатель, мощностью 114 лошадиных сил.