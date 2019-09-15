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ТОП-5 самых доступных японских автомобилей 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Названы самые доступные японские автомобили
Фото: Wikimedia Commons
Проанализировав автомобили японского производства, можно составить рейтинг предназначенных для России и отличающихся доступностью.
Итак, согласно полученным данным, в составленном перечне бесспорным лидером оказался Datsun on-DO, стоимость которого в стандартной комплектации начинается от 490 000 рублей.
На втором месте расположился mi-DO. Согласно объявленным данным, его цена на 65 тысяч рублей выше, чем у седана. При этом добавим, что автомобили имеют одинаковые технические параметры.
Замыкает тройку лидеров Nissan Terrano, стоимость которого после августовского снижения цен начинается от 931 000 рублей. В базовой комплектации под капотом машины установлен бензиновый двигатель, мощностью 114 лошадиных сил.
Также в составленном рейтинге оказались Toyota Corolla и Mitsubishi ASX. Все указанные в рейтинге автомобили можно приобрести у официальных дилеров бренда, обратившись с целью покупки выбранной модели авто.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Datsun , Nissan Terrano , Mitsubishi ASX , Toyota , Mitsubishi , Toyota Corolla , Datsun on-DO
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