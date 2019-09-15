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Lexus за 7 млн руб. похитили у мужчины на западе Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Lexus за 7 млн руб. похитили у мужчины в Москве
Фото: Wikimedia Commons
В столичном районе Тропарево-Никулино неизвестный украл Lexus стоимостью 7 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
Как пояснили в ведомстве, 14 сентября в полицию от мужчины 1978 г. рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:00 4 сентября до 16:00 14 сентября по указанному адресу неизвестный совершил кражу его автомобиля Lexus LX570, скрылся. Материальный ущерб составил 7 млн руб.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado похитили в Одинцовском городском округе, ущерб составил 2,5 млн руб.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Toyota Land Cruiser Prado , Lexus , Toyota , Toyota Land Cruiser
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