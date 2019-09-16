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В России резко вырос спрос на электромобили 

Ferra.ru + ещё 5 2 часа назад
В России резко вырос спрос на электромобили
Фото: Ferra.ru
Согласно данным аналитиков, продажи новых электрокаров в России установили абсолютный рекорд. В августе россияне купили в 3,6 раза больше электрических автомобилей, чем за аналогичный период в предыдущем году.
В натуральном выражении — 50 штук. Пока это самая большая цифра продаж по 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В прошлом году в августе было продано всего 14 электрокаров.
Что касается объёма рынка по итогам 8 месяцев 2019 года, то он составил 238 единиц. Это тоже больше, чем в прошлом году — в 2,5 раза. Продажи начали расти с апреля 2019 года.
В августе россияне приобрели 38 электромобилей Nissan Leaf, 6 штук Jaguar I-Pace и 5 машин Tesla: три Model X и по одному — Model S и Model 3.
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Автоновости , Nissan , Jaguar , Nissan Leaf , Tesla
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