В России резко вырос спрос на электромобили

Согласно данным аналитиков, продажи новых электрокаров в России установили абсолютный рекорд. В августе россияне купили в 3,6 раза больше электрических автомобилей, чем за аналогичный период в предыдущем году.

В натуральном выражении — 50 штук. Пока это самая большая цифра продаж по 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В прошлом году в августе было продано всего 14 электрокаров.

Что касается объёма рынка по итогам 8 месяцев 2019 года, то он составил 238 единиц. Это тоже больше, чем в прошлом году — в 2,5 раза. Продажи начали расти с апреля 2019 года.