Глава Nissan ушел в отставку

СМИ: глава Nissan ушёл в отставку

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По данным РИА Новости, отставку директора связывают с необходимостью улучшения показателей прибыли компании. Кроме того, новому главе Nissan предстоит восстанавливать партнёрские отношения с Renault

Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал член советов директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути.

Ранее в Nissan было проведено расследование, которое показало, что Саикава необоснованно получил около $430 тыс. в качестве премии.