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СМИ: глава Nissan ушёл в отставку 

RT на русском + ещё 7 6 часов назад
Глава Nissan ушел в отставку
Фото: globallookpress.com
Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
По данным РИА Новости, отставку директора связывают с необходимостью улучшения показателей прибыли компании. Кроме того, новому главе Nissan предстоит восстанавливать партнёрские отношения с Renault.
Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал член советов директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути.
Ранее в Nissan было проведено расследование, которое показало, что Саикава необоснованно получил около $430 тыс. в качестве премии.
Отмечается, что это уже не первый случай отставки представителя высшего руководства Nissan. Так, в апреле из совета директоров был исключён бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон. Его обвиняли в финансовых махинациях и сокрытии доходов.
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