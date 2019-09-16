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В BMW объяснили, почему не планируется обновлять электрокар i3 

Motor.ru 31 минуту назад
Почему BMW не планирует обновлять электрокар i3
Фото: Motor.ru
Компания BMW не будет модернизировать электрический хэтчбек i3: модель продолжат выпускать в том виде, в котором она впервые сошла с конвейера шесть лет назад. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава отдела продаж и маркетинга BMW Питер Нота. Он объяснил, что это решение было принято из-за растущего спроса на электромобиль.
«Никаких конкретных планов относительно преемника i3 нет, — заявил Нот. — Для шестого года продаж i3 показывает себя хорошо на рынке: в первой половине текущего года спрос увеличился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе 2019 года рост составил 30 процентов».
Всего с момента появления модели по всему миру было реализовано более 150 тысяч экземпляров i3. «Именно поэтому электрический хэтчбек в его нынешнем виде будет продаваться еще несколько лет», — заключил Нот.
BMW i3 представлена и на российском рынке. Электромобиль комплектуется батареями емкостью 42,2 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода до 285-310 километров по циклу WLTP.
Стандартный i3 со 170-сильной установкой стоит от 3 840 000 рублей, а 184-сильный вариант i3s — 4 140 000 рублей. Первый разгоняется от 0 до 100 километров в час за 7,3 секунды, а второму требуется на это на 0,4 секунды меньше. От бытовой розетки хэтчбек можно зарядить до 80 процентов за 15 часов, а при использовании экспресс-зарядки — за 45 минут.
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Комментарии
Автоновости , BMW i3 , BMW , Financial Times
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