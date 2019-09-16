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Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser
Фото: Motor.ru
В распоряжении японского издания Best Car оказалась новая информация о замене внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Модель следующего поколения с индексом 300 собираются представить публике осенью 2020 года.
Текущее поколение внедорожника продержалось на рынке 12 лет всего с двумя рестайлингами. Официальный дебют «двухсотой» модели состоялся в 2007 году, и с тех пор производитель провел два обновления: в 2012 и 2015 годах.
Журналистам издания Best Car также удалось ознакомиться с пресс-формами, по которым создаются детали для нового поколения Land Cruiser. Именно по этим материалам был создан рендер нового поколения. Он, к слову, выглядит точь-в-точь как на фотографии из журнала, которую в конце августа опубликовало издание Kurdistan Automotive.
Также японцы рассказали журналистам и о других подробностях. Например, как и сообщалось ранее, со сменой поколений внедорожник действительно лишится мотора V8 — на смену ему придут более экологичные «шестерки», как для бензиновой, так и для дизельной модификации. Также ожидается появление гибридной версии, в составе силовой установки которой также будет атмосферный V6 объемом 3,5 литра.
На российском рынке Land Cruiser 200 доступен в двух модификациях: бензиновой с 4,6-литровым двигателем мощностью 309 лошадиных сил и 249-сильной дизельной с 4,5-литровым мотором. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость внедорожника начинается от 4 725 000 рублей.
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Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser
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