Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

В распоряжении японского издания Best Car оказалась новая информация о замене внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Модель следующего поколения с индексом 300 собираются представить публике осенью 2020 года.

Текущее поколение внедорожника продержалось на рынке 12 лет всего с двумя рестайлингами. Официальный дебют «двухсотой» модели состоялся в 2007 году, и с тех пор производитель провел два обновления: в 2012 и 2015 годах.

Журналистам издания Best Car также удалось ознакомиться с пресс-формами, по которым создаются детали для нового поколения Land Cruiser. Именно по этим материалам был создан рендер нового поколения. Он, к слову, выглядит точь-в-точь как на фотографии из журнала, которую в конце августа опубликовало издание Kurdistan Automotive.

Также японцы рассказали журналистам и о других подробностях. Например, как и сообщалось ранее, со сменой поколений внедорожник действительно лишится мотора V8 — на смену ему придут более экологичные «шестерки», как для бензиновой, так и для дизельной модификации. Также ожидается появление гибридной версии, в составе силовой установки которой также будет атмосферный V6 объемом 3,5 литра.

На российском рынке Land Cruiser 200 доступен в двух модификациях: бензиновой с 4,6-литровым двигателем мощностью 309 лошадиных сил и 249-сильной дизельной с 4,5-литровым мотором. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость внедорожника начинается от 4 725 000 рублей.