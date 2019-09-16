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В Германии призвали запретить кроссоверы 

Авторамблер 4 часа назад
В Германии призвали запретить кроссоверы
Фото: Авторамблер
«Зеленые» активисты устроили протестную акцию во время открытия Франкфуртского автосалона на прошлой неделе, сообщает Associated Press. Они забирались на автомобили, выбирая преимущественно модели класса SUV, с плакатами, гласящими «Убийца климата» ("Klimakiller").
Как сообщают журналисты, для протестной акции скооперировались сразу несколько групп немецких экоактивистов, включая местный Greenpeace. До старта автосалона они обнародовали заявление, в котором назвали засилье кроссоверов и внедорожников в мировом автопроме «настоящим гротеском». Они также призывают автобренды полностью отказаться от ДВС в пользу электромоторов к 2035 году, а также остановить гонку за высокими скоростями.
Ранее нападкам немецких «зеленых» подвергся Volkswagen: в августе активисты легли на рельсы и заблокировали поезд, везущий новые модели марки. Глава бренда Герберт Дисс пообещал встретиться с протестующими в понедельник, сообщает New York Times.
Между тем в Германии ведется постоянная борьба с «грязными выхлопами», которые уже запрещены в некоторых городах страны. В августе Mercedes согласился выплатить владельцам дизельных автомобилей субсидии в размере 3 тыс. евро (219 тыс. руб.) на модернизацию выхлопных фильтров старых моторов.
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Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Герберт Дисс , Associated Press , New York Times
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