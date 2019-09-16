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Москвичи пошли на ухищрения, чтобы не платить за парковку 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Москвичи пошли на ухищрения, чтобы не платить за парковку
Фото: страница «Синие ведерки» в Facebook
На платных московских парковках появились автомобили, накрытые камуфляжной сеткой. Таким образом владельцы авто пытаются избежать штрафа за неоплаченную парковку.
Участники сообщества «Синие ведерки» в Facebook заметили накрытые сеткой машины в Малом Трехсвятительском переулке.
Автор поста Елена Белкина обратила внимание, что под камуфляжем скрывались Mini и Audi — «самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей».
Представители «Московского паркинга» заявили изданию Autonews.ru, что находятся в курсе проблемы, и заверили, что не оплатившие стоянку водители не смогут избежать штрафа, несмотря на все ухищрения. По их словам, инспекторы имеют право освобождать номера автомобилей от посторонних предметов для фиксации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал москвичей не экспериментировать со способами ухода от оплаты парковки. По его словам, это «вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов».
Жители воюют за стоянку с водителями-оккупантами
Комментарии
Автоновости , Audi , Сергей Собянин , Елена Белкина
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