Москвичи пошли на ухищрения, чтобы не платить за парковку

На платных московских парковках появились автомобили, накрытые камуфляжной сеткой. Таким образом владельцы авто пытаются избежать штрафа за неоплаченную парковку.

Участники сообщества «Синие ведерки» в Facebook заметили накрытые сеткой машины в Малом Трехсвятительском переулке.

Автор поста Елена Белкина обратила внимание, что под камуфляжем скрывались Mini и Audi — «самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей».

Представители «Московского паркинга» заявили изданию Autonews.ru, что находятся в курсе проблемы, и заверили, что не оплатившие стоянку водители не смогут избежать штрафа, несмотря на все ухищрения. По их словам, инспекторы имеют право освобождать номера автомобилей от посторонних предметов для фиксации.