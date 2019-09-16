Похищенную фигуру смерти с косой нашли

Фигуру смерти с косой, похищенную в Архангельске, нашли под забором

В мэрии Архангельска сообщили об обнаружении похищенной в выходные дни деревянной фигуры, изображающей "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, но не простояла "на посту" даже сутки, передает РИА Новости.

По словам представителя мэрии Архангельска Ирины Буйновской, оригинальный дорожный знак "смерть с косой", ограничивающий скорость движения автомобилей до 60 километров в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси"​​​. Однако, зловещая фигура исчезла, не простояв и выходные.

По словам Буйновской, "смерть с косой" нашли недалеко, около у забора, она будет отреставрирована и "заступит на дежурство" на прежнем месте.

Она добавила, что со временем знак станет передвижным и будет перевозиться на опасные участки.

Идея создания пугающего знака принадлежит архангельским городским властям. Двухметровую фигуру изготовил местный художник.