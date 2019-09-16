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Фигуру смерти с косой, похищенную в Архангельске, нашли под забором 

Вести.Ru 1 час назад
Похищенную фигуру смерти с косой нашли
Фото: twitter.com
В мэрии Архангельска сообщили об обнаружении похищенной в выходные дни деревянной фигуры, изображающей "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, но не простояла "на посту" даже сутки, передает РИА Новости.
По словам представителя мэрии Архангельска Ирины Буйновской, оригинальный дорожный знак "смерть с косой", ограничивающий скорость движения автомобилей до 60 километров в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси"​​​. Однако, зловещая фигура исчезла, не простояв и выходные.
По словам Буйновской, "смерть с косой" нашли недалеко, около у забора, она будет отреставрирована и "заступит на дежурство" на прежнем месте.
Она добавила, что со временем знак станет передвижным и будет перевозиться на опасные участки.
Идея создания пугающего знака принадлежит архангельским городским властям. Двухметровую фигуру изготовил местный художник.
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Автоновости , РИА Новости
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