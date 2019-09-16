В России улучшат законы о такси

Согласно официальным данным, в России планируют улучшить законы о такси, учитывая происходящую цифровизацию.

Так, до 30 ноября текущего года, должна быть сформирована специализированная группа специалистов, которая займется разработкой нового законопроекта. В течение осени специалисты подготовят основные нововведения, которые придется учитывать при дальнейшем осуществление рабочей деятельности в такси.

Интересным моментом становится тот факт, что новый законопроект о такси разрабатывают начиная с 2015 года. Но, несмотря на это, именно сейчас в нем возникла острая необходимость, так как количество компаний, предоставляющих услуги такси, постоянно увеличивается. Более того, с каждым днем такси становится все более популярным и выгодным способом передвижения для российских граждан.

Какие именно поправки будут внесены в новый законопроект пока неизвестно. Скорее всего, там будут прописаны основные правила осуществления данной рабочей деятельности.