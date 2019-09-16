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В России улучшат законы о такси 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
В России улучшат законы о такси
Фото: car.ru
Согласно официальным данным, в России планируют улучшить законы о такси, учитывая происходящую цифровизацию.
Так, до 30 ноября текущего года, должна быть сформирована специализированная группа специалистов, которая займется разработкой нового законопроекта. В течение осени специалисты подготовят основные нововведения, которые придется учитывать при дальнейшем осуществление рабочей деятельности в такси.
Интересным моментом становится тот факт, что новый законопроект о такси разрабатывают начиная с 2015 года. Но, несмотря на это, именно сейчас в нем возникла острая необходимость, так как количество компаний, предоставляющих услуги такси, постоянно увеличивается. Более того, с каждым днем такси становится все более популярным и выгодным способом передвижения для российских граждан.
Какие именно поправки будут внесены в новый законопроект пока неизвестно. Скорее всего, там будут прописаны основные правила осуществления данной рабочей деятельности.
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