«Платон» может заработать на региональных дорогах

«Платон»: теперь, возможно, и на региональных дорогах

Система «Платон» может заработать и на региональных дорогах. О том, что такая инициатива уже обсуждается, РБК сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов . Согласно предложениям, водители фур должны будут платить за проезд по трассам, которые связывают областные и районные центры, а также подходят к крупным объектам инфраструктуры, например аэропортам.

По словам Чемезова, ввести «Платон» просят местные власти — грузовые машины разбивают полотно, а на ремонт дорог не хватает денег. При этом еще в начале сентября руководство оператора «Платон» убеждало, что введение такой платы не планируется.

Грузовики наносят ущерб больше региональным, чем федеральным трассам, убеждена старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Екатерина Решетова.

Екатерина Решетова старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики «Ущерб от проезда одного грузового автомобиля, скажем с осевой нагрузкой в 10 тонн, эквивалентен ущербу, наносимому проездом от 10 тысяч до 25 тысяч легковых автомобилей. Второй момент — это природные условия. Сильное влияние оказывает морозное пучение грунтов, которое разрывает верхний слой дорожного покрытия. Региональные дороги даже в настоящее время находятся в значительно более худшем состоянии, финансируются они значительно ниже нормативов и в принципе не отвечают требованиям нормативов, которым должны отвечать. Также, как правило, они проектируются на более низкую несущую способность по сравнению с федеральными автомобильными дорогами. Конечно, региональным дорогам грузовой транспорт может наносить даже больший ущерб, чем федеральным».

Корпорация «Ростех» вводила «Платон» в 2015 году на федеральных трассах. Это сопровождалось массовыми протестами водителей. Сегодня дальнобойщики уже готовы к тому, что платить придется и на региональных дорогах, отмечает заместитель директора логистической группы компаний AsstrA Олег Гребенько

— В конечном счете платят не перевозчики за дорогу, а платят конечные потребители, платят клиенты, которые заказывают у перевозчиков грузоперевозки. Поэтому, если тариф будет и в два раза выше, перевозчики будут его платить, но они будут пытаться перевыставить это на заказчиков. Некоторые заказчики это сразу включают в контракт, в цену платы за дорог. Поэтому здесь вопрос сложный, нужно постепенно вводить плату и постепенно поднимать, потому что к этому должны привыкнуть и перевозчики, и клиенты, и это не должно повлиять резко на экономику и на инфляцию.

— В разумных пределах это насколько было бы?

— Сегодняшний уровень «Платона», я считаю, разумный.

Сейчас тариф в России составляет 2 рубля 4 копейки за километр. Для сравнения: в Белоруссии водители платят в переводе на российские рубли 9 рублей за километр, в Германии — от 8 до 18 рублей в зависимости от экологического класса машины.