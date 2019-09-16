Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали автомобиль, владеть которым дороже всего 

Car.ru 3 часа назад
Эксперты назвали самые дорогие по владению автомобили
Фото: Car.ru
Специалистами «ААА» был назван тип легкового авто, владеть которым в настоящее время дороже прочих транспортных средств. Аналитиками отмечается, что в текущем году цена владения автомобилем стала самой большой за весь период наблюдений.
Эксперты проводили расчёты, основываясь на ряд основных параметров. Речь идёт о ремонте, сервисном обслуживании и затратах на горючее.
Во время исследования анализ проводился одновременно по таким категориям, как электромобиль, гибрид, минивэн, пикап, полноразмерный внедорожник, кроссовер, а также седан.
Специалистами была рассчитана среднестатистическая стоимость владения каждой отдельной категорией.
По заявлению аналитиков, на первом месте по дешевизне владения оказались компактные седаны. За год на такой вид транспорта придётся выложить около 7 145 дол.
Второе место досталось гибриду (7 735 дол.). На третьем месте оказался электромобиль, с показателем 8 319 дол.
Самым дорогим стал пикап (10 840 дол.), большой седан (10 405 дол.), внедорожник (10 264 дол.). В среднем содержание легковых транспортных средств в Соединённых Штатах обходится в 9 280 дол. Прошлогодний показатель составлял 8 850 дол.
Жители воюют за стоянку с водителями-оккупантами
Car.ru: последние новости
Уже почти полгода в России растет показатель продаж среди электрокаров Уже почти полгода в России растет показатель продаж среди электрокаров В России улучшат законы о такси В России улучшат законы о такси Производитель рассекретил дату премьеры новой версии Toyota Land Cruiser 300 Производитель рассекретил дату премьеры новой версии Toyota Land Cruiser 300
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?
Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?
Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе
Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе
В России резко вырос спрос на электромобили
В России резко вырос спрос на электромобили
В России улучшат законы о такси
В России улучшат законы о такси
Названы самые перспективные рынки для «АвтоВАЗа»
Названы самые перспективные рынки для «АвтоВАЗа»1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение