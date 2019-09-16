Эксперты назвали самые дорогие по владению автомобили

Эксперты назвали автомобиль, владеть которым дороже всего

Специалистами «ААА» был назван тип легкового авто, владеть которым в настоящее время дороже прочих транспортных средств. Аналитиками отмечается, что в текущем году цена владения автомобилем стала самой большой за весь период наблюдений.

Эксперты проводили расчёты, основываясь на ряд основных параметров. Речь идёт о ремонте, сервисном обслуживании и затратах на горючее.

Во время исследования анализ проводился одновременно по таким категориям, как электромобиль, гибрид, минивэн, пикап, полноразмерный внедорожник, кроссовер, а также седан.

Специалистами была рассчитана среднестатистическая стоимость владения каждой отдельной категорией.

По заявлению аналитиков, на первом месте по дешевизне владения оказались компактные седаны. За год на такой вид транспорта придётся выложить около 7 145 дол.

Второе место досталось гибриду (7 735 дол.). На третьем месте оказался электромобиль, с показателем 8 319 дол.

Самым дорогим стал пикап (10 840 дол.), большой седан (10 405 дол.), внедорожник (10 264 дол.). В среднем содержание легковых транспортных средств в Соединённых Штатах обходится в 9 280 дол. Прошлогодний показатель составлял 8 850 дол.