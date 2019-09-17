Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу 

РИА Новости 4 часа назад
Названо число выезжающих на выделенную полосу россиян
Фото: РИА Недвижимость
Каждый пятый россиянин выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта, нарушая правила дорожного движения, 13% из них уточнили, что поступают так только когда сильно опаздывают, говорится в исследовании Авто Mail.ru.
Более 90% респондентов чаще всего получают штрафы за несоблюдение скоростного режима. Второе место занимает неправильное движение по разметке (5%), тройку замыкают штрафы за неправильную парковку (2%). Только 7% опрошенных заявили, что соблюдают скоростные ограничения.
При этом большинство нарушителей скоростного режима (64%) отметили, что превышают скорость в пределах допустимых, "бесплатных", 20 километров в час, четверть признались, что часто ездят намного быстрее положенного на участках без камер.
Каждый пятый респондент (20%) отметил, что периодически выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта, при этом 13% из них уточнили, что делают это только когда сильно опаздывают. Регулярно выезжают на выделенную полосу, несмотря на наличие камер, только 1% автомобилистов.
Исследование также показало, что 88% водителей следят за расположением камер. При этом более трети (35%) автомобилистов используют приложения в смартфонах, радар-детектор установлен у 22%. Отвечая на вопрос о своем отношении к частным камерам-треногам, более 80% опрошенных отметили, что считают такой способ заработка бесчестным. Однако 15% уверены, что это такая же работа, как и все остальные, а на дорогах все должны следовать правилам.
Исследование проводилось с 25 июня по 2 июля 2019 года.
Жители воюют за стоянку с водителями-оккупантами
Последние новости
У актрисы Анастасии Заворотнюк начались осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк начались осложнения Фредерик Бегбедер: "Целовать женщину сейчас рискованно" Фредерик Бегбедер: "Целовать женщину сейчас рискованно" Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника" Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Комментарии
Автоновости , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?
Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?
Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе
Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе
В России резко вырос спрос на электромобили
В России резко вырос спрос на электромобили1
В России улучшат законы о такси
В России улучшат законы о такси1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение