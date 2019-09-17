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Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Электромобилям могут выделить спецполосу
Фото: РИА Новости
Владельцы электромобилей могут начать ездить в РФ по выделенной полосе с 2020 года, соответствующая законодательная инициатива обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автонета".
Эксперты посчитали, что в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 45-60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счёт выезда на полосу для общественного транспорта, отметил собеседник агентства. Сторонниками данных законодательных изменений выступают НП "Глонасс", фонд "Сколково", Ассоциация развития электромобильного транспорта и другие организации.
"Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта", — сообщил собеседник агентства.
"Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году. Полный список всех законодательных изменений мы озвучим 11 октября на международном форуме "Автонет", — добавил он.
Существенного влияния на городской трафик за счет этой инициативы оказано не будет: пока количество электромобилей в пропорции с обычными машинами не составит 2-3%. Сейчас это число варьируется в десятых долях процента. В день по некоторым общественным полосам будет проезжать менее одного электромобиля, в месяц — в среднем не более 3-4 машин.
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Автоновости , Бортжурнал , Фонд Сколково , РИА Новости
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