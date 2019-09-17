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Продажи автомобилей через интернет в России провалились 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Продажи автомобилей через интернет в России провалились
Фото: Авторамблер
Новой для России услугой, которую предоставил Renault, воспользовались только два покупателя.
Французский концерн решил протестировать услугу, выставив на продажу 300 экземпляров нового кросс-купе Arkana в лимитированной версии Edition One. Предзаказы бренд начал принимать в мае, а продажа открылась в июле. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей Renault, эксперимент провалился: было продано только два автомобиля.
Чтобы воспользоваться услугой доставки на дом, покупатель должен был оплатить полную стоимость машины через интернет — то есть 1,42 млн руб. Большинство клиентов решили воспользоваться обычной схемой онлайн-покупки, купив остальные 298 автомобилей без 100%-ной предоплаты.
Пока Renault не делает выводы по итогам тестирования новой услуги.
"Изучаем и анализируем полученный опыт. Будем информировать о планах по мере дальнейшего развития онлайн-торговли", — сказал представитель бренда "Ведомостям".
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Автоновости , Renault , Ведомости
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