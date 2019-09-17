Посторонись! Электрокарам дадут преимущество в движении

Электромобилям в России разрешат ездить вдвое быстрее, чем машинам с ДВС

Электромобили в России — все еще экзотика. Причин тому много, и они известны, поэтому заманить нашего человека за руль электрокара непросто. С другой стороны, как справедливо отмечал еще Николай Васильевич, какой же русский не любит быстрой езды? Ради этого многие готовы "поступиться принципами". Так вот: соответствующая законодательная инициатива уже вызревает в соответствующих недрах.

Но не стоит обольщаться: речь вовсе не о том, что электрокарам разрешат гонять по улицам со скоростью 120 км/час, да и аккумуляторам такая нагрузка придется не по нутру. Весь фокус в другом.

Эксперты подсчитали, что в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 45-60 минут на дорогу из дома на работу. Водители же электрокаров смогут преодолевать это расстояние на 25-30%, а то и вдвое быстрее. За счет чего? За счет официально разрешенного и ненаказуемого выезда на полосу для общественного транспорта наравне с автобусами и троллейбусами.

Именно такой законодательный проект уже обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" — об этом сообщает РИА "Новости". Сторонниками данных законодательных изменений выступают также НП "Глонасс", фонд "Сколково" , Ассоциация развития электромобильного транспорта и другие организации.

"Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта", — сообщил собеседник агентства.

"Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году. Полный список всех законодательных изменений мы озвучим 11 октября на международном форуме "Автонет", — добавил он.

Существенного влияния на городской трафик за счет этой инициативы не ожидается: пока количество электромобилей в пропорции с обычными машинами не составит 2-3%. Сейчас это число варьируется и вовсе в десятых долях процента. В день по некоторым общественным полосам будет проезжать менее одного электромобиля, в месяц — в среднем не более трех-четырех машин.

Стоит отметить, что в США и целом ряде европейских и других стран такого рода привилегии для электромобилей действуют уже давно наряду с правом на бесплатную парковку, свободный проезд по платным магистралям, налоговыми и прочими льготами. Но элементарная логика подсказывает, что цель, ради которой эти льготы принимаются — пересадить всех на электромобили — все эти льготы и убьет по мере ее достижения. Так, в самой передовой в этом плане Норвегии, где планируются полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году и где уже сейчас треть продаваемых новых машин — электрические (в том числе благодаря отмене НДС на них, из-за чего они не дороже, а, наоборот, значительно дешевле обычных), целый ряд льгот на них уже отменен. В том числе и право проезда по "выделенкам" — после многочисленных жалоб водителей общественного транспорта на то, что количество электромобилей у них под колесами стало зашкаливать.

Так что, если в России электромобилям разрешат передвигаться по выделенным полосам, то нужно будет, как говорится, ковать железо, пока горячо. Сдается, впрочем, что процесс "электрокарофикации всей страны" в нашем случае будет все же гораздо более длительным, нежели в Норвегии.