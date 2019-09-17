Представлена «другая» Toyota Corolla

Компания Toyota выводит на домашний японский рынок модель Corolla двенадцатого поколения в кузове седан и универсал. Новинка переехала на глобальную платформу TNGA, но по размерам отличается от глобальной модели.

Седан и универсал оказались значительно меньше, чем предшественники, так как со сменой поколения японская Corolla «перебралась» на глобальную архитектуру TNGA (ранее модель базировалась на увеличенной «тележке» Yaris). Колесная база у всех трех вариантов — хэтчбека, четырехдверки и универсала — одинаковая и составляет 2640 миллиметров. В длину седан уменьшился на 135 миллиметров относительно Corolla предыдущего поколения, а универсал — на 155 миллиметров, а кроме того они стали уже на 35 и 45 миллиметров соответственно.

В гамму двигателей вошли атмосферный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 140 лошадиных сил и турбомотор 1.2, отдача которого составляет 116 сил. Кроме того, доступна гибридная модификация, в состав которой входит 1.8, дефорсированный до 98 сил, и 72-сильный электромотора. Для такой версии предусмотрен опциональный электродвигатель (7,2 силы) на задней оси, причем такая конфигурация предлагается исключительно на японском рынке. Цены варьируются в диапазоне от 17,9 тысячи долларов за седан до 18,6 тысячи за универсал.