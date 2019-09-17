Водители в Москве массово пожаловались на островки безопасности

Московские водители массово жалуются на появившиеся на дорогах островки безопасности, а заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы назвал их неправильную установку «плевком в лицо общества». Для чего созданы эти конструкции и как они повлияли на движение по дорогам Москвы, разбирался Autonews.

По данным издания, автолюбители жалуются, что, так называемые островки безопасности, созданные для пешеходов, появляются неожиданно на привычных маршрутах, никак не обозначены на дорогах. По их словам, это создает аварийные ситуации, особенно ночью, так как водители просто не замечают возвышения и наезжают на них, повреждая машины.

В частности, водители пожаловались на ситуацию на улице Верхняя Красносельская, где рядом с метро в середине дороги появилась ничем не обозначенная конструкции в форме буквы «D».

В Центре организации дорожного движения Москвы изданию сообщили, что взяли ситуацию на контроль и организовали проверки.

«Мы поддерживаем проектирование этих островков, тем не менее, производство работ находится в зоне ответственности строительной организации. К сожалению, качество работ по городу совершенно разное, и мы видим, что в некоторых случаях не выполняются меры безопасности. (…) С нашей стороны подобные места взяты на особый контроль», — пояснил представитель ЦОДД.

В свою очередь заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин в своем Facebook назвал некоторые примеры установки островков безопасности «настоящим позором» и «плевком в лицо обществу».

«Таким чудовищным исполнением островков безопасности, усугублённым полным наплевательством к порядку проведения работ на проезжей части, можно дискредитировать правильную и хорошую идею (…) Это задумывалось, как программа благоустройства и повышения безопасности. А пока стало источником обоснованных жалоб, возмущений и ДТП», — подчеркнул он, пообещав принять меры.

Адвокат Марат Аманлиев в комментарии изданию посоветовал пострадавшим из-за неправильно, по их мнению, установленных конструкций, оформлять ДТП и требовать компенсацию ущерба через суд.