Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водители в Москве массово пожаловались на островки безопасности 

Рамблер 2 часа назад
Водители в Москве массово пожаловались на островки безопасности
Фото: ТАСС
Московские водители массово жалуются на появившиеся на дорогах островки безопасности, а заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы назвал их неправильную установку «плевком в лицо общества». Для чего созданы эти конструкции и как они повлияли на движение по дорогам Москвы, разбирался Autonews.
По данным издания, автолюбители жалуются, что, так называемые островки безопасности, созданные для пешеходов, появляются неожиданно на привычных маршрутах, никак не обозначены на дорогах. По их словам, это создает аварийные ситуации, особенно ночью, так как водители просто не замечают возвышения и наезжают на них, повреждая машины.
В частности, водители пожаловались на ситуацию на улице Верхняя Красносельская, где рядом с метро в середине дороги появилась ничем не обозначенная конструкции в форме буквы «D».
В Центре организации дорожного движения Москвы изданию сообщили, что взяли ситуацию на контроль и организовали проверки.
«Мы поддерживаем проектирование этих островков, тем не менее, производство работ находится в зоне ответственности строительной организации. К сожалению, качество работ по городу совершенно разное, и мы видим, что в некоторых случаях не выполняются меры безопасности. (…) С нашей стороны подобные места взяты на особый контроль», — пояснил представитель ЦОДД.
В свою очередь заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин в своем Facebook назвал некоторые примеры установки островков безопасности «настоящим позором» и «плевком в лицо обществу».
«Таким чудовищным исполнением островков безопасности, усугублённым полным наплевательством к порядку проведения работ на проезжей части, можно дискредитировать правильную и хорошую идею (…) Это задумывалось, как программа благоустройства и повышения безопасности. А пока стало источником обоснованных жалоб, возмущений и ДТП», — подчеркнул он, пообещав принять меры.
Адвокат Марат Аманлиев в комментарии изданию посоветовал пострадавшим из-за неправильно, по их мнению, установленных конструкций, оформлять ДТП и требовать компенсацию ущерба через суд.
«Если вы влетели в бордюр и получили повреждения, нужно фиксировать все на фото и видео — сами повреждения и окружающую местность, чтобы была привязка к конкретному адресу. Также вызывайте ГИБДД. В мэрии вам обязаны сообщить, в чьем ведении находится данный участок дороги, кто отвечает за ее содержание. И к ответственному лицу можно будет предъявить иск на сумму ремонта, которую нужно будет обосновать при помощи экспертизы», — пояснил он.
В России хотят запретить эксплуатацию старых авто
Комментарии1
Автоновости , Марат Аманлиев , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом
Пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом2
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Представлена «другая» Toyota Corolla
Представлена «другая» Toyota Corolla
«Куда едете?»: как правильно ответить на вопрос ГИБДД
«Куда едете?»: как правильно ответить на вопрос ГИБДД
Hyundai представил новую компактную модель
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение