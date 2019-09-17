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Hyundai представил новую компактную модель 

Wroom.ru 3 часа назад
Hyundai представил новую компактную модель
Фото: Hyundai
Компания Hyundai показала обновленное семейство HB20, включающее хэтчбек, его кросс-версию и седан. Машина разработана специально для Бразилии.
Как сообщает «Авторевю», колесная база автомобиля выросла на 20 мм до 2530 мм. Хэтчбек стал длиннее и шире на 20 мм, хотя объем багажник не изменился — 300 литров. Длина седана прибавила 30 мм, а кросс-хэтчбек получил увеличенный дорожный просвет, новую решетку радиатора и рейлинги на крыше.
В интерьере появились аналоговая шкала тахометра и цифровой спидометр, уже базовая комплектация включает занавески безопасности и систему стабилизации.
Гамму моторов составили прежние бензиновые двигатели 1.0 (80 л. с.) и 1.6 (130 л. с.), работающие в паре с механической коробкой передач, а также новый литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, развивающий 120 л. с. и комплектующийся шестиступенчатым «автоматом». Все версии имеют передний привод.
Продажи хэчбека стартуют в октябре, уже известно, что цены на него будут начинаться с 11400 долларов. К концу года на рынок поступят кросс-хэтчбек и седан.
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Автоновости , Hyundai
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