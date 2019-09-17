Volkswagen Tiguan в России обзавелся «зимней версией»

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом либо 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатым роботом и передним или полным приводом. Переднеприводный кроссовер оценен в 1 559 000 рублей.

В базовое оснащение Winter Edition вошли 17-дюймовые колесные диски, электрозеркала с подогревом, подогрев передних кресел и руля, электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также светодиодные фары ближнего и дальнего света. Между тем, подогрев боковых задних сидений в "зимнюю" версию не включен, хотя и доступен для некоторых других комплектаций "Тигуана".

Кроме того, кроссовер комплектуется набором водительских ассистентов, среди которых система превентивного торможения, парковочные датчики спереди и сзади и ассистент движения на спуске (правда, доступен он только для полноприводных версий).

Камера заднего вида с омывателем при этом предлагается только в составе опционального пакета Comfort Plus. В него также включены система бесключевого доступа, электропривод двери багажника и противоугонная система. Помимо этого пакета для Tiguan Travel Edition предлагают также пакет Travel с более комфортными передними сиденьями и регулируемыми подголовниками, возможность складывания спинок заднего дивана кнопкой из багажника, складная спинка переднего пассажирского кресла, столики для задних пассажиров и так далее.

Что касается стоимости кроссовера с роботом и полным приводом, то в версии Winter Edition он оценен в 1 729 000 рублей. До появления этой модификации 150-сильный "двухпедальный" кроссовер с приводом на все колеса даже с учетом действующих маркетинговых предложений стоил минимум 1 789 000 рублей за исполнение Trendline.