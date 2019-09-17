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Subaru продала свой 10-миллионный автомобиль в США 

Car.ru 4 часа назад
Subaru продала свой 10-миллионный автомобиль в США
Фото: Car.ru
Руководители автомобильного концерна Subaru заявили о том, что в США был продан 10-миллионный автомобиль бренда.
Интересным моментом становится тот факт, что юбилейным авто стала заурядная Impreza, не имеющая каких-либо особенностей. Речь идет об автомобиле 2019 года выпуска, разработанном в стандартном белом цвете кузова.
Напомним, год назад подразделение автомобильной компании, работающее на транспортном рынке США, отметило 50-летие своей рабочей деятельности. Данный факт позволяет понять насколько быстро и динамично развивается компания и как растет популярность выпускаемых машин.
Несмотря на то, что юбилейный автомобиль не отличается от стандартной версии, в честь такого события производители планируют выпустить лимитированную коллекцию моделей, которые как раз получат дополнительные опции и элементы, выгодно выделяющие их среди стандартных машин бренда.
Отметим, что автомобиль уже куплен доктором Крейг Хармон в Солт-Лейк-Сити.
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Автоновости , Subaru
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