Subaru продала свой 10-миллионный автомобиль в США

Руководители автомобильного концерна Subaru заявили о том, что в США был продан 10-миллионный автомобиль бренда.

Интересным моментом становится тот факт, что юбилейным авто стала заурядная Impreza, не имеющая каких-либо особенностей. Речь идет об автомобиле 2019 года выпуска, разработанном в стандартном белом цвете кузова.

Напомним, год назад подразделение автомобильной компании, работающее на транспортном рынке США, отметило 50-летие своей рабочей деятельности. Данный факт позволяет понять насколько быстро и динамично развивается компания и как растет популярность выпускаемых машин.

Несмотря на то, что юбилейный автомобиль не отличается от стандартной версии, в честь такого события производители планируют выпустить лимитированную коллекцию моделей, которые как раз получат дополнительные опции и элементы, выгодно выделяющие их среди стандартных машин бренда.

Отметим, что автомобиль уже куплен доктором Крейг Хармон в Солт-Лейк-Сити.