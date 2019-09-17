Могут ли лишить прав за обгон в разрешенном месте

Могут ли водителя лишить прав за обгон в разрешенном месте

Если подробно и внимательно прочитать существующие правила дорожного движения, то можно увидеть нюансы, которые знает далеко не каждый водитель, несмотря на то, что должен.

Так, на некоторых участках дороги обгон может быть запрещен даже если отсутствует специализированная разметка. Более того, есть участки дорог, где нельзя обгонять даже в том случае, если есть прерывистая полоса, то есть в принципе обгон должен быть разрешен.

В пункте 11.4 сказано, что данный маневр запрещен на регулируемых и нерегулируемых перекрестках при движении не по главной дороге. Также нельзя совершать обгон на пешеходных переходах, вне зависимости от того, где именно они находятся.

Водитель не имеет права совершать обгон и на опасных участках дороги, вне зависимости от разметки. В частности речь идет о мостах, путепроводах, тоннелях, перед железнодорожными переездами и так далее.

В случае, если водитель совершает нарушение правил дорожного движения, приступая к обгону в неположенном месте и тем самым создавая аварийную ситуацию, то его действительно могут лишить водительских прав. Тем более нужно помнить о том, что незнание закона не освобождает от ответственности, которая является одинаковой для всех участников дорожного движения.

К сожалению большинство водителей действительно не помнят данные правила, в результате чего неосознанно нарушают их. Сотрудники правоохранительных органов зачастую дежурят в подобных местах, поджидая невнимательных водителей.

Таким образом, в случае если вы сомневаетесь в том можно ли выполнить обгон, лучше всего уделить время и еще раз подробно изучить действующие правила, которые нужно сказать регулярно изменяются и дополняются.