Кроссоверы BMW X-серии обзаведутся новыми возможностями настройки

Некоторое время назад стало известно, что баварская корпорация BMW планирует расширение ассортимента опций своих флагманских кроссоверов.

Таким образом, новые BMW X5 , X6 и X7 будут иметь более лучшую персонализацию за счет дополнительного набора опций. У клиентов будет возможность оснащать собственные внедорожники передними креслами М, которые в качестве дополнения к тому же могут получить функции массажа и вентиляции.

Помимо этого автомобилистам предложат опцию BMW Individual, которая будет состоять из специальных настроек внешности и салона, в частности, из новых материалов отделки, 22-дюймовых колесных дисков и особой окраски кузова.

Кроме того, модель X5 будет оборудована адаптивной подвеской M Professional, состоящей из стабилизации крена, интегрированного активного рулевого управления и дифференциала M Sport. В свою очередь, пакет Driving Assistant Professional будет включать в себя помощника смены полосы движения и трёхмерную визуализацию в приборной панели.