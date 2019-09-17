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Кроссоверы BMW X-серии обзаведутся новыми возможностями настройки 

Car.ru 3 часа назад
Кроссоверы BMW X-серии обзаведутся новыми возможностями
Фото: Car.ru
Некоторое время назад стало известно, что баварская корпорация BMW планирует расширение ассортимента опций своих флагманских кроссоверов.
Таким образом, новые BMW X5, X6 и X7 будут иметь более лучшую персонализацию за счет дополнительного набора опций. У клиентов будет возможность оснащать собственные внедорожники передними креслами М, которые в качестве дополнения к тому же могут получить функции массажа и вентиляции.
Помимо этого автомобилистам предложат опцию BMW Individual, которая будет состоять из специальных настроек внешности и салона, в частности, из новых материалов отделки, 22-дюймовых колесных дисков и особой окраски кузова.
Кроме того, модель X5 будет оборудована адаптивной подвеской M Professional, состоящей из стабилизации крена, интегрированного активного рулевого управления и дифференциала M Sport. В свою очередь, пакет Driving Assistant Professional будет включать в себя помощника смены полосы движения и трёхмерную визуализацию в приборной панели.
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Автоновости , BMW , BMW X5
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