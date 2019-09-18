Назван способ не платить штрафы в ГИБДД

Без долгов: кому из россиян обнулят штрафы ГИБДД

Части россиян спишут долги за неоплаченные штрафы ГИБДД , сообщает «Российская газета». Нововведение коснётся тех, кто прошёл процедуру личного банкротства.

По данным издания, инициатива уже была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектов деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что став банкротом россиянин лишится большей части ликвидного имущества в счёт погашения долгов, но от оставшейся части долга будет освобождён.

«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — подчеркнул юрист.

По данным Судебного департамента, за год банкротами были признаны 41,8 тысячи россиян, с которых были списаны долги на общую сумм 153,7 миллиарда рублей.

Груздев отметил, что в настоящее время с россиян, прошедших процедуру банкротства, списываются задолженности налогам и административные штрафы. Нововведение призвано исправить ситуацию.