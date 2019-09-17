Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД, и налогам. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Российская газета».

Сопредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда недоимки признаются безнадежными к взысканию. После вступления поправок в силу к ним отнесут и банкротство физических лиц.

Действующие нормы позволяют списывать с человека кредиты и другие долги. За год суды освободили банкротов от задолженностей на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.

Этой возможностью воспользовались, по данным Судебного департамента, 41,8 тысячи граждан. Дела почти половины из них, 18,5 тыс., после полного имущественного аудита закрыли без каких-либо выплат кредиторам, так как взять с банкротов было нечего.

Ранее сообщалось, что иск о банкротстве в перспективе могут подать до двух миллионов россиян. По данным юридической компании «Стопдолг», их долги превышают 250 тысяч рублей, к тому же они имеют существенную просрочку, так что почти все средства уходят на ее оплату. С такой суммой долга и выше объявить себя банкротом гражданину выгоднее.