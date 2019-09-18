Назван способ не платить штрафы в ГИБДД

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Россиянам разрешат не платить штрафы в ГИБДД при одном условии 

News.ru + ещё 6 58 минут назад
Россияне смогут не оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в случае, если объявят себя банкротами.
Соответствующий законопроект рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжёлую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли, — рассказал «Российской газете»председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
При этом он пояснил, что банкротство предусматривает жёсткий аудит имущественного состояния гражданина. Прохождение этой процедуры подразумевает изъятие имущества в счёт погашения долгов, а от уплаты оставшейся части банкрот освобождается.
За год суды освободили банкротов от долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей, — заключил он.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) имеют право снимать с машин посторонние предметы, загораживающие номера, поэтому автомобилистов из Москвы и гостей столицы призвали не закрывать номера своих машин. В организации объяснили, что для фиксации припаркованных на платных парковках машин инспекторы имеют право убирать посторонние предметы с их номеров. Таким образом, автомобилистам, пытающимся сэкономить на парковке, всё равно грозит штраф.
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Комментарии9
Автоновости , Видео , Другое , Владимир Груздев , ГИБДД , "Российская газета"
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