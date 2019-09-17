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В Калифорнии сконструировали коробочный электродвигатель V8 

Car.ru 2 часа назад
В США сконструировали коробочный электродвигатель V8
Фото: Car.ru
Компания Electric GT создала вполне традиционный электромотор с цилиндрическим корпусом, поэтому его название будет немного условным.
Внешний вид электрической силовой установки, призван напомнить потенциальным покупателям продукта, так называемые «моторы из коробки». Те, кто занимаются тюнингом своих, и не только своих, транспортных средств, часто предпочитают именно такие агрегаты.
Организаторы проекта по изготовлению таких электромоторов преследуют вполне конкретную цель, предложить свой вариант «коробочного электромотора» тем, кто непосредственно пожелает превратить старое транспортное средство, оборудованное ДВС, в электрокар.
Различные проекты и предложения, как переделать свой автомобиль в электрическое транспортное средство, поступают достаточно часто и регулярно. Фирма Electric GT предлагает, и считает это очень важным, простоту установки своего электромотора. Модуль e-Crate, разработанный компанией, внешне и конструкционно напоминает традиционный V8. В нем есть все необходимое, кроме собственно аккумуляторной батареи. Агрегат устанавливается вместо традиционного мотора и соединяется с трансмиссией автомобиля.
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