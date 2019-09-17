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В Псковской области обрушился автомобильный мост 

РИА Новости 3 часа назад
Автомобильный мост через реку Неведрянка обрушился у деревни Толкачево на юге Псковской области, пострадал один человек, чинить мост будут в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе обрушения части конструкции автомобильного моста есть пострадавший. В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
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Как уточняет управление МЧС по Псковской области, инцидент произошёл около 17.00, пострадавший — водитель "Нивы" — был сразу же доставлен в больницу.
По данным правительства региона, автомобильный мост через Неведрянку был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
"По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции моста", — сообщили в правительстве области.
На месте организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, организован объезд.
В правительстве области также отметили, что принято решение в этом году подготовить проект для восстановления моста, а сами строительно-монтажные работы провести в 2020 году, как только позволит погода.
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Автоновости , Видео
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