В Псковской области обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Неведрянка обрушился у деревни Толкачево на юге Псковской области, пострадал один человек, чинить мост будут в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ходе обрушения части конструкции автомобильного моста есть пострадавший. В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Как уточняет управление МЧС по Псковской области, инцидент произошёл около 17.00, пострадавший — водитель "Нивы" — был сразу же доставлен в больницу.

По данным правительства региона, автомобильный мост через Неведрянку был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

"По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции моста", — сообщили в правительстве области.

На месте организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, организован объезд.

В правительстве области также отметили, что принято решение в этом году подготовить проект для восстановления моста, а сами строительно-монтажные работы провести в 2020 году, как только позволит погода.