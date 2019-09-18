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Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В России начнут следить за водителями
Фото: РИА Новости
Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России к 2022 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
Проект Skytracking Transport Security разработала российская компания "Скайтрэк" — участник рынка "Нейронет" НТИ. Разработку системы компания планирует начать в 2020 году.
Согласно задумке, система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения: курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость и другие факторы, отвлекающие его во время вождения, а с помощью датчиков — превышение скорости, уход с маршрута, техническое состояние транспортного средства. Эти данные должны будут анализироваться при помощи искусственного интеллекта, сравниваться с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов, и при необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности возникновения ДТП.
"Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение 3-5 лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля. Ее разработка начнется в 2020 году", — сказал собеседник агентства.
"Конечный продукт, разработанный на технологии Skytracking Transport Security, будет устанавливаться, в том числе, на общественный транспорт и позволит существенно снизить аварийность на дорогах", — отметил исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" НТИ Александр Семенов.
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Автоновости , Александр Семенов , РИА Новости
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