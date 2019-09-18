За российскими водителями будет следить умная «няня»

Умная система начнет следить за поведением российских водителей

Российская компания «Скайтрэк» уже в 2020 году приступит к разработке системы слежения за поведением водителей, одной из задач которой станет предупреждение о возможности столкновения, передает РИА «Новости». Согласно планам, она начнет функционировать в России к 2022 году.

Проект Skytracking Transport Security предусматривает использование компьютерного зрения для распознавания поведения водителя за рулем. Например, система может определить использование смартфона во время движения, курение, и даже отследить накопившуюся усталость автомобилиста и другие факторы. Также будут задействованы датчики для мониторинга технического состояния транспортного средства, ухода с маршрута и превышения скорости.

Вся собранная информацию будет анализироваться при помощи искусственного интеллекта и сравниваться с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов. Если система посчитает, что высока вероятность ДТП, то она предупредит об этом водителя.

В «Скайтрэке» полагают, что через три-пять лет Skytracking Transport Security станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля. Технологию также планируется внедрять и на общественный транспорт.