Голосуй, или… попадешь под электросамокат!

Как Вы считаете, необходимо ли определить правовой статус участников дорожного движения, которые управляют электронными средствами передвижения (сигвеи, моноколеса, электросамокаты)? С таким вопросом обратилась сегодня ГИБДД к гражданам России. Поводом к этому послужила все более тревожная ситуация на фоне полной законодательной сумятицы в этой сфере.

Госавтоинспекция МВД России пригласила высказать свое мнение по этому поводу всех желающих посредством участия в социологическом опросе, запущенном на официальном сайте ведомства. Респондентам предлагается определить, есть ли необходимость определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют электронные устройства для передвижения. Вариантов ответа предложено три: "Да, это сделать необходимо", "Нет, это ни к чему не приведет" и "Мне все равно, я не использую данные устройства и они мне не мешают".

Актуальность проблематики, как подчеркивается в заявлении ведомства, обусловлена ростом популярности индивидуальных электронных устройств передвижения — электросамокатов, гироскутеров, моноколес. В крупных городах открываются прокатные компании, растут скорости движения на этих устройствах, а, следовательно, и риски попадания в ДТП. Анализ происшествий с этими устройствами свидетельствует о необходимости закрепления административно-правового статуса их владельцев.

По данным официальной статистики аварийности в 2018 году в Российской Федерации зафиксировано 39 ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности, в которых получили ранения 40 человек, погибших не было. За шесть месяцев 2019 года совершено 40 таких ДТП, 39 человек ранены, 2 погибли.

В текущей редакции ПДД пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса) в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены, поэтому де-юре пользователи приравниваются к пешеходам. Соответственно, требования к ним предъявляются исключительно как к пешеходам. Ответственность за нарушение ПДД пешеходами установлена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ и влечёт за собой вынесение предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. В случае ДТП с участием электросамоката и автомобиля происшествие квалифицируется как наезд на пешехода.

Сегодня вопросы определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют эти устройства, актуальны не только для России, но и для многих стран мира. Решением этой проблемы занимаются различные структуры. В частности, в настоящее время Научный центр безопасности дорожного движения МВД России проводит исследование по определению административно-правового статуса пользователей электросамокатов. Также эта проблематика активно обсуждается на различных международных площадках.

Мнения о необходимости введения дополнительного правового регулирования использования электронных устройств передвижения неоднократно высказывались в Госдуме Общественной палате . Не раз уже на сей счет высказывались и СМИ, включая наших коллег из программы "Вести" телеканала Россия 1.

В настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, в соответствии с которыми предлагается уточнить терминологию и ввести обязанности для новых участников движения.

По результатам же проведенного опроса состоятся общественные обсуждения, в которых свое мнение выскажут представители экспертного и научного сообщества.